Judobrons Berber Ludema op Nederlands kampioenschap

LEEK - Berber Ludema (Dokkum) van de Judo Kings uit Akkrum, Feanwâlden, De Westereen en Burgum won 8 april in het topsportcentrum van Leek op de Nederlandse kampioenschappen tot achttien jaar de bronzen medaille.

Dat Berber Ludema een talent is binnen het judo heeft ze vier weken terug in Tilburg al bewezen door in de leeftijdsklasse tot vijftien jaar het brons te winnen op de Nederlandse kampioenschappen. Een week later weet Berber zich als beste van Noord-Nederland te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap tot achttien jaar in Leek. Omdat Berber in het laatste jaar van de tot vijftien jaar klasse zit mag zij ook deelnemen aan de leeftijdsklasse tot achttien jaar. Uitkomend in de klasse tot 44 kilogram heeft zij een enorm voordeel door haar lengte en kracht, er zijn maar weinig judoka's in de nationale top die sterker zijn dan haar.

Berber Ludema won in de voorrondes van Iza Barneveld uit Oost-Nederland en van Milva Baar uit Midden Nederland. Door van Nina van Knippenberg uit Zuid-Nederland te winnen plaatste ze zich voor de halve finales. Vervolgens verloor de judoka uit Dokkum van Noer Zouaidia uit Midden-Nederland en kwam ze in de herkansing om het brons de sterke Laura Daniels uit Limburg tegen. Laura werd vorig jaar in de onder 15 jaar categorie kampioen van Nederland in de klasse tot 40 kilogram en stond dit jaar naast Berber Ludema op de bronzen plek tot 44 kilogram. Berber wist haar partij te domineren en binnen 30 seconden te winnen met een uchi mata.