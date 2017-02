Judo Kings op internationaal toernooi

OSNABRUCK - De judoka's van de Judo Kings uit Feanwâlden, Burgum en De Westereen in het Duitse Osnabrück mee aan het sterk bezette Crocodiles Cup.

Op het toernooi waren vooral judoka's uit omringende landen aanwezig, maar er was ook een Koreaans team.

Milou Hendriks (Grou), Thijs Boorsma (Leeuwarden) en Quinten van der Veen (De Westereen) waren erg goed en wonnen partij na partij. Milou en Thijs wisten ook de finale te winnen en kregen het goud uitgereikt. Quinten was erg sterk in de finale, maar een kleine fout van de coach zorgde voor een ravage in de partij van Quinten, waardoor hij verloor en zilver uitgereikt kreeg. Brons was er voor Minke de Ruiter (De Westereen) en Mark Klokman (Feanwâlden) bereikte de zevende plaats.

Dat het toernooi erg sterk was bleek wel door de prestaties van de Kings. Normaliter staat vrijwel iedereen op het podium, maar dit keer waren Ivan en Leco Terpstra (Rinsumageast), Brian en Wesley Smid (De Westereen), Yanna Yu Kleinhuis (Grou), Annemarie de Bruin (De Westereen), Jarno en Marc Veenstra (Kollumerzwaag) niet sterk genoeg om op het erepodium te eindigen.