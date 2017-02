Judo Kings en FMT op kampioenschap

KOLLUM - Zaterdag werden in Kollum de Noord Nederlandse Kampioenschappen judo georganiseerd.

De Judo Kings uit Feanwalden, Westereen en Burgum deden hier ook aan mee en behaalden grote successen Mark Klokman uit Feanwâlden won zilver. Quinten van der Veen uit De Westereen wist als eerstejaars judoka kampioen te worden in de klasse tot 38 kilogram, Wesley Smid uit De Westereen behaalde het brons.

In de klasse tot 42 kilogram won Troy van der Veen (Jistrum) goud, De dames van de Kings, in totaal vier stuks, wisten zich allemaal te plaatsen, Milou Hendriks (tot 32 kilogram (Grou) werd kampioen, Yanna Yu Kleinhuis (Grou) won brons in de klasse tot 40 kilogram, Rixt Geertsma (Feanwâlden) zilver in de tot klasse tot 44 kilogram en Annemarie de Bruin (De Westereen) eveneens zilver, in de klasse tot 63 kilogram.

Ook de judoka’s tot twaalf jaar judoka's deden het goed, Brian Smid (De Westereen) werd kampioen in de klasse tot 34 kilogram, Thijs Boorsma (Leeuwarden) zilver in de klasse tot 38 kilogram, Hessel Keulen (Feanwâlden) zilver in de klasse tot 30 kilogram en Minke de Ruiter (De Westereen) brons in de gewichtsklasse tot 32 kilogram.

De meiden van FMT Sport uit Oentsjerk meiden deden het super goed en wisten zich alle drie met een zilveren medaille te plaatsen. Voor Berber Ludema (13 jaar, tot 44 kilo) is het de derde en daarmee laatste keer in deze leeftijdscategorie. Agnes Elzinga (13 jaar, tot 57 kilo) en Daphne de Jong (12 jaar, tot 52 kilo) zijn nu tweedejaars en hebben dus al wel wat ervaring maar mogen hierna nog een jaar. Sil Velstra (11 jaar, tot 34 kilo) zal als één van de jongste deelnemers op dit NK staan.

In de categorie tot 12 jaar werd Boaz Elzinga (10 jaar, tot 30 kilo) voor de derde achtereenvolgende keer kampioen. De finale was hetzelfde als vorig jaar, waardoor teamgenoot Sander de Vries (9 jaar) opnieuw tweede werd. Boris Dijkstra (10 jaar, tot 38 kilo) en Judith Groothoff (11 jaar, tot 46 kilo) deden voor het eerst mee en behaalden knap het brons.