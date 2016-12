Judo Kings en FMT op judotoernooi in Bremen

BREMEN - Zaterdag en zondag namen de Judo Kings in Bremen deel aan een toernooi onder de naam van Judo A-Zeven. Ook FMT Sport uit Oentsjerk was vertegenwoordigd op het Open Bremer Judotoernooi.

De judoka's van de Judo Kings uit Feanwâlden, Burgum en de Westereen gingen opnieuw de internationale uitdaging aan en namen het op tegen de sterke judoka's uit Zweden en natuurlijk Duitsland. Zaterdag waren de judoka's tot twaalf jaar en judoka's tot achttien jaar ingedeeld. Bij de judoka's tot twaalf jaar wisten Mark Klokman (Feanwâlden), Leco Terpstra (Rinsumageast) en Minke de Ruiter (De Westereen) het goud mee naar huis te nemen.

Milou Hendriks (Grou) heeft sterk staan judoën, maar kon in de halve finale niet de beslissend punt maken waardoor haar lot in handen lag van de scheidsrechters. Deze kozen voor de tegenstander waardoor ze in de herkansing moest gaan strijden voor het brons, dit lukte waardoor ook Milou het ereschavot mocht betreden. Margje Busstra (Grou),

Brian Smid (Westereen) en Wesley Smid (Westereen) wisten geen prijs te winnen. Bij de judoka's tot achttien jaar waren Niels Klokman (Feanwâlden) en Redmer Nicolai (Feanwâlden) ingedeeld. Beide judoka's hebben prima partij gemaakt alleen niet in de prijzen kunnen komen, Redmer werd zevende.

Zondag waren de tot vijftien jaar judoka's aan de beurt. Voor de Kings deden hier Annemarie de Bruin (De Westereen) en Nathan Klokman (Feanwâlden) mee. Annemarie was te zwaar ingedeeld en kwam niet aan judoën toe. Vroegtijdig heeft zij het toernooi verlaten, wel weer een ervaring rijker. Nathan verloor de eerste wedstrijd terwijl hij verreweg weg de sterkste was. Toch wist hij zich te herpakken en won vervolgens alle wedstrijden op rij om het brons op te kunnen eisen.

Een drietal jeugdige judoka's van FMT Sport nam deel aan het sterk bezette internationale Open Bremen Judotoernooi. Berber Ludema (13 jaar, tot 44 kilo) won in een poule van zeventien meiden drie partijen op rij en stond toen in de finale. Haar Duitse tegenstandster was nog net een maatje te groot. Trots nam Berber de zilveren medaille mee naar huis. Sil Velstra (11 jaar, tot 32 kilo) zat in een poule van 25 jongens. Vier opeenvolgende winstpartijen brachten ook hem in de finale. Deze ging gelijk op en de scheidsrechters moesten een beslissing maken. Sil verloor en ontving het zilver met een gouden randje.