Jazzdansprijzen ModèstoDûns

NIEUWEGEIN - Afgelopen weekend werden de voorrondes van het Nederlands kampioenschap jazzdans gehouden in Nieuwegein. ModèstoDûns selectie Friesland deed mee met vijf groepen en behaalde twee eerste prijzen, een tweede en een derde prijs.

Zaterdag danste de groep tot en met 19 jaar B op het nummer 'Take flight' van Lindsey Stirling. Zij zetten een mooie dans neer en wonnen de tweede prijs in hun categorie. De meisjes tot en met 16 jaar B zetten een prachtige prestatie neer op het nummer 'Human Nature' en wonnen hiermee een eerste prijs.

De 20 plus A groep (hoogste niveau binnen de KNGU) won de derde prijs, een topprestatie. De groep danste op het nummer 'Victory'. Tot slot dansten de meisjes tot en met 13 jaar C- niveau een nagenoeg vlekkeloze dans op de soundtrack van Angry Birds. Zij wonnen de eerste prijs met maar liefst een hoogste dagscore van 8.97 voor choreografie. Met een puntentotaal van 17.02 werden zij eerste van de in totaal 32 groepen die de afgelopen maanden hebben meegedaan aan de voorrondes voor het Nederlands kampioenschap jazzdans. Dit betekent dat deze laatste twee groepen zich rechtstreeks hebben geplaatst voor het NK jazzdans op 17 juni in Ahoy in Rotterdam.