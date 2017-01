Jazzdansgoud Dwarres, HSV en GVV

FRANEKER - Zaterdag werden de Friese kampioenschappen jazzdans voor groepen gehouden in Franeker. SV Dwarres, HSV Hardegarijp en GVV Feanwâlden vielen in de prijzen.

SV Dwarres uit Oentsjerk deed mee met twee groepen, 9 tot en met 13 D-niveau en 20+ B-niveau, onder leiding van Vera Weidema, Jildou Wielinga en Aranka Klasema.

De jongste groep liet een mooie dans zien op het nummer ‘Can’t stop the feeling’. De dans werd beoordeeld met een puntentotaal van 12,967, goed voor een vijfde plaats. De oudste jazzgroep wist vorig seizoen Nederlands kampioen te worden op C-niveau en danste daardoor deze keer op een hoger niveau. De meiden lieten een spectaculaire, energieke dans zien en behaalden hiermee 20,95 punten. Deze groep ging met de titel van Fries kampioen naar huis en zal nu hard gaan trainen voor de voorrondes van de Nederlandse kampioenschappen op 18 maart in Kampen.

Alle vijf groepen van HSV Hardegarijp behaalden een podiumplaats. De jongste meisjes wisten op het nummer ‘Feest’ van K3 een derde prijs te behalen met 14,42 punten. Zij dansten in de categorie 6-9 jaar, D-niveau. Ook de oudste meiden liet zien dat ze in de categorie 9-16 jaar, niveau C, het goud absoluut hebben verdiend en mogen zichzelf Fries kampioen noemen. Zij behaalden een puntentotaal van 21,48.

Daarna namen de groepen HSV jazz 2 en HSV jazz 3 het tegen elkaar op in de categorie 9-13 jaar, D-niveau. HSV jazz 3 behaalde met 15,23 punten de derde plaats. HSV jazz 2 scoorde net iets hoger, 15,82 punten, wat hen een zilveren medaille opleverde. De danser en danseressen van HSV jazz 4 werden Fries kampioen in de categorie 9-13 jaar op C-niveau. Ze behaalden een puntentotaal van 21,13. De leden dansen onder leiding van Annamargré Beerda en Janna van der Zee.

Voor GVV Veenwouden deden er twee teams aan mee. Beide teams zetten een strakke dans neer. GVV Veenwouden 3 werd met een puntentotaal van 16,400 eerste. GVV Veenwouden 4 werd in hun categorie met een puntentotaal van 20,767 tweede.