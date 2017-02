Jan de Boer Fries springkampioen

SNEEK - Vrijdag en zaterdag werden in Sneek de Friese kampioenschappen springen gereden. Jan de Boer uit De Tike was hier zeer succesvol, met zijn pony Rocky B wist hij Fries kampioen te worden in de klasse B categorie C met maar liefst 87 stijlpunten.

Op 17 maart mag Jan Friesland dus vertegenwoordigen op de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo. Een dag later mag hij weer naar Ermelo, want in de klasse M springen categorie C wist hij reservekampioen te worden met zijn pony Magic Fungus. En met pony Kantjes Freek wist hij op een zesde plaats te eindigen in de klasse L-springen categorie D. Jan rijdt voor LR/PC de Marruters uit Eastermar.