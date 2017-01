Het Grote Gymfeest zorgde voor feest in Garyp



GARYP - Woensdag 4 januari was het zover dat de gymnastiekvereniging VenV Garyp voor de tweede keer het Grote Gymfeest organiseerde.

De slingers hingen zowel binnen als buiten de gymzaal en het Geahûs te Garyp. Met de opkomst van zo’n negentig deelnemers was het een prachtig, sportief spektakel. De kinderen kregen zowel gym- als jazz- en streetdancelessen aangeboden. Ook waren er vele vrijwilligers actief en konden ouders eens even een kijkje nemen in de gymzaal. “Het was heerlijk”, zei één van de kinderen aan het einde.