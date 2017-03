Goud gymnasten OBQ-DFS

OOSTWOLD -In sporthal De Rietkraag bij de Blauwe Stad kwamen de ritmische gymnastes van OBQ-DFS uit Leeuwarden en Burgum in actie tijdens de tweede plaatsingswedstrijd van het district Noord-Nederland.

Bij de benjaminsduo was er een volledig OBQ-DFS podium met goud voor de zusjes Yalena en Sanderijn Klijnsma, zilver voor Yalena met Martha Prins en brons voor Yolanthe Dijkman met Elin Stam. Bij de senioren was er goud voor Naomi Wilpstra met haar tweekamp met lint en knots, voor clubgenote Nadine Hoitinga.

Bij de duo-oefening met bal was er goud voor Nadine met Femke Burke en brons voor Nadine met Kirsten de Weerd. Veerle Tuinema won goud met de hoepel bij de benjamins waar clubgenote Djura Posthumus brons won. In de jongste categorie was het goud voor Indy Veltman.