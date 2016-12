Gongdamtoernooi in Eastermar

EASTERMAR - Op 27 december organiseert damclub T.O.G Eastermar zijn jaarlijkse gongdamtoernooi. Van af half acht is men welkom in gebouw de Hege Stins, aan de Torenlaan 14 in Eastermar.





Er kan worden gespeeld in hoofd-eerste en tweede klasse; huisdammers zijn van harte welkom. In groepen van acht personen kan worden gestreden voor vier vleesprijzen. In de pauze zal een verloting worden gehouden, waarbij natuurlijk ook prijzen zijn te winnen.

De kosten zijn € 5.00 per persoon. U kunt zich opgeven tot en met 26 december 15.00 uur (liefst eerder). Telefoon : A van der Ploeg, 0629236923. Email : H Westerhof ieswei@hetnet.nl