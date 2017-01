Goed debuut zwemmer Willem Poortinga

EINDHOVEN - De Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen korte baan 2017 (26 tot en met 29 januari) werden verzwommen in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Voor zwemclub Wetterwille uit Burgum kwam Willem Poortinga in de Paralympicsklasse uit op zes verschillende slagen. Hij heeft deze kunnen omzetten in finaleplaatsen.