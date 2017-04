Gerda Genee van PSV Trynwâlden drie keer in prijzen

OUDEGA - Gerda Genee van PSV Trynwâlden uit Oentsjerk had zaterdag twee paarden mee naar Oudega. In de klasse L2 werd ze met Liebling eerste en tweede met 201.5 en 194 punten. Met Martines werd ze in dezelfde klasse tweede met 191 punten.

Appelscha, 1 april: Oxo Van Het Rubenshof werd onder amazone Femke Procee eerste in de klasse B-springen paarden met 71 punten voor stijl.

Kollum, 1 april: tijdens deze bixiewedstrijd deed Danielle Dijkstra goede zaken. Ze reed haar pony Joost bij het springen naar de tweede plaats en bij de dressuur klasse A naar de derde plaats.

Burgum, 2 april: mooie scores voor Pascal Bruinsma. Zijn paard Lord of the Dance danste in de klasse B naar de tweede en derde prijs met 197.5 en 191.5 punten.