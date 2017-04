Gelijkspel tafeltennissers Bergum

IJLST - In de derde klasse kwamen de tafeltennisers uit Burgum in de uitwedstrijd tegen Effect'78 niet verder als een 5-5.

Gezien de 9-1 winst thuis viel het dus ditmaal erg tegen. Bergum is nu uitgespeeld en hebben na de 10 wedstrijden 64 punten, Dokkum (58 punten) moet nog één wedstrijd spelen en moet dus tegen ODI zes punten zien te halen om de titel te pakken.

In IJlst wonnen Jan Minnema en Maurits Postma elk van Jan van de Berg, Mike Simons pakte van der Berg en Alex Matei. Via de winst bij het dubbel werd het alsnog 5-5, maar of dit genoeg is lang niet zeker. Daarvoor had de uitslag tegen Effect'78 wat groter moeten zijn dus is het nog even afwachten.