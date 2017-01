Focus ligt op springsport bij Indoor Drachten

DRACHTEN - Het internationaal hippisch evenement Indoor Drachten vindt in 2017 plaats van 12 tot en met 22 januari en duurt daarmee één week korter dan gewend. De organisatie legt de focus op de springsport.

Indoor Drachten is al een paar weken meer dan een dagtaak voor bestuurslid Fred Lodewijk. In de aanloop regende het aanmeldingen voor het tweeweekse internationale springconcours van 12 tot en met 22 januari. “Als we zouden willen, konden we wel 800 paarden laten starten. De animo van de ruiters is echt enorm, maar we willen natuurlijk niet tot middernacht door”, vertelt Lodewijk.

Een luxeprobleem dus voor de organisatie. Indoor Drachten valt op een gunstige datum in de toch drukke internationale springkalender. Koppel daar ideale faciliteiten aan op het Fries Congrescentrum Drachten, zoals een grote wedstrijdpiste, volop trainingsruimte en goede stallen en Indoor Drachten is in no-time uitgegroeid tot een evenement van aanzien.

“We zijn verplicht om een bepaald percentage buitenlanders aan de start te laten komen, maar we hebben ook veel ruiters uit de noordelijke provincies een startbewijs gegeven”, vertelt Fred Lodewijk. Het gaat om onder andere Nathalie van der Mei, Marriët Hoekstra, Henk Frederiks en Suzanne Tepper. Ook toppers als Jur Vrieling, Marc Houtzager en Albert Zoer zijn weer van de partij, evenals Gerco Schröder, Wout-Jan van der Schans, Willem Greve en Frank Schuttert.

In het eerste weekend van 12 tot en met 15 januari worden er één- en tweesterrenwedstrijden verreden, oftewel parcoursen van 1.20 meter tot en met 1.45 mete hoogte. Er komen in totaal 360 paarden aan de start, gereden door ruiters uit negentien verschillende landen. In de prijzenpot zit bijna 50.000 euro, waarvan het meeste geld wordt uitgekeerd in de hoogste avondrubrieken. Op zondagmiddag 15 januari vindt het hoogtepunt, de 1.45 meter Roelofsen Horse Trucks Grote Prijs plaats.

Als iedereen is ‘warm gedraaid’ draaft Indoor Drachten verder door in het tweede weekend van 19 tot en met 22 januari met ruim 175.000 euro prijzengeld. “Een top en top sportweekend, want we spreken hier van een driesterrenwedstrijd met boeiende, niet te lang durende rubrieken tot en met 1.55 meter niveau. Daar mag een select gezelschap ruiters aan meedoen.”

Op de vrijdag- en zaterdagavonden draait er een DJ na afloop van de laatste rubriek, maar er is meer te doen voor het publiek. Op vrijdagavond 20 januari is er een fokkerijavond. Er vinden finales plaats voor landelijke ruiters en jonge paarden en op zaterdagavond 21 januari staat de Sale of the Rising Stars op de agenda, de geweldige veiling van talentvolle jonge springpaarden die over de hele wereld verkocht worden.

De toegang tot Indoor Drachten is gratis, met uitzondering van vrijdagavond 20 januari, zaterdag 21 januari en zondag 22 januari. Kinderen tot 4 jaar mogen ook deze dagen gratis naar binnen, kinderen van 4 tot 12 betalen 7,50 euro en volwassenen 12,50 euro per toegangskaartje. Meer info: www.indoordrachten.nl