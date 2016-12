Trainer Eric Boersma langer bij VV Eastermar

EASTERMAR - Voor het seizoen 2017/2018 blijft hoofdtrainer Eric Boersma verbonden aan V.V. Eastermar.

Na goed onderling overleg heeft het bestuur van V.V. Eastermar in samenwerking met de Technische Commissie, de technische staf van de A-selectie en de spelersgroep besloten om met hoofdtrainer Eric Boersma nog een seizoen door te gaan.

De trainer is enthousiast over de selectie en heeft aangegeven graag nog een jaar te blijven als hoofdtrainer. Ook de selectie is zeer tevreden over het functioneren van de trainer en is unaniem in het aanblijven voor nog een seizoen. Het bestuur is hiermee zeer verheugd en heeft de samenwerking verlengd.