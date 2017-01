Eerste prijzen de Marruters

TOLBERT - Gerda van der Lei deed donderdag mee aan een springwedstrijd in Tolbert. Met haar pony Energy wist ze in de klasse L-springen een tweede prijs te winnen.

In de klasse M-springen won ze de eerste prijs. Jan de Boer deed zondag met zijn pony Magic Fungus mee in Exloo en won in de klasse M-springen de eerste prijs. Beide rijden voor LR/PC De Marruters uit Eastermar.