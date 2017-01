Eerste plaatsen acrogymnasten DFS

DRACHTEN - Zaterdag (28 januari) heeft DFS Burgum met tien teams meegedaan aan de plaatsingswedstrijd acrogym in de Splitting in Drachten. Na een lange wedstrijddag kijken de trainsters met trots terug op de prestaties van de teams.

Er was aan het einde van de dag een eerste plaats voor Silke de Groot, Tara de Boer en Yenthe van Kammen bij de instap en tevens een eerste plaats voor Rianne Kooi en Silke Kloosterman bij de D-senioren. Ook was er nog een derde plaats voor Femke van der Meer en Jente Kloosterman bij de E-senioren. Ook de andere teams hebben mooie cijfers gehaald en kijken uit naar de volgende plaatsingswedstrijd op 11 februari in Heerenveen.