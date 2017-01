Drie gouden medailles ModéstoDûns

HOLWERD - Zaterdag vonden de jaarlijkse Friese kampioenschappen individueel weer plaats. ModèstoDûns was vertegenwoordigd met 22 solisten die de afgelopen maanden keihard getraind hebben om het maximale uit hun choreografie te halen. Dit werd beloond met acht medailles waarvan drie Fries kampioenen.

In het ochtendprogramma won Rixt de Vries in de 13-14 jarigen B-niveau een vierde prijs met een puntentotaal van 6,95. Ook Mirthe van der Wal had succes en behaalde een derde prijs bij de 9-10 jarigen B-niveau met een puntentotaal van 8,0.

In het middagprogramma kwamen de successen nog harder binnenstromen, bij de 11-12 jarigen B-niveau behaalden alle drie de deelneemsters van ModèstoDûns het podium. Myrdin Drost werd vijfde met een puntentotaal van 8,025, Rixt Offringa werd tweede met een 8,6 en Fries kampioen. Julia Makelaar behaalde een 8,8. De A-niveau dansen liggen nog een stapje hoger en deze worden ook gejureerd met drie cijfers. In de 13-14 A niveau werd Roos Geerlink Fries kampioen met een puntentotaal van 25,9 waaronder maar liefst een 9 werd gescoord op dansant, ze liet hiermee de nummer twee achter zich op anderhalve punt afstand.

In de 15-17 A niveau won Minke de Hoop een vierde prijs met 24,2 punten. Zusje Hendrica de Hoop werd Fries kampioen in die zelfde categorie met een puntentotaal van 25,2. Fries kampioenen Julia, Roos en Hendrica mogen hun dansen nogmaals laten zien tijdens de FK- groepen op 28 januari in

Franeker.