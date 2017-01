Dressuur voor paarden PSV Trynwâlden

OENTSJERK - Volop bedrijvigheid in de manege De Sanjes van psv Trynwalden uit Oentsjerk op 20 en 21 januari. Het hele weekend stond in het teken van de dressuur voor paarden. Ruim 115 combinaties kwamen aan de start in alle klassen, van BB tot en met ZZLicht.

Uiteraard waren er onder de deelnemers heel veel leden van psv Trynwalden die met ruim 250 leden één van de grootste verenigingen van het Noorden is. In elke klasse was er dan ook wel een prijswinnaar van de organiserende vereniging te melden.

Klasse BB:

Binne Jacob Kooistra met Peaches, 1e met 203,5 punten; Lutske van der Veen met Evanthy, 3e met 188,5 punten; Kelly van Dijk met Fay, 3e met 188,5 punten.

Klasse B:

Anna van der Meer met La Bella de Peru, tweemaal 1e met 197,5 en 194,5 punten; Astrid van Dijk met Jifke fan't Frijhiem, tweemaal 2e met 189,5 en 191 punten; Baukje Boersma met Fardou van de Singel, 3e met 186 punten.

Klasse L1:

Sanne Rauwerda met How do You Do, tweemaal 1e met 204 en 211 punten; Anneke Post met Mister Pieter, 2e en 3e met 203,5 en 198 punten; Elynne Keizer met I.N.B. Furaicara 2e en 3e met 201 en 195 punten; Loïs Meijerhof met Condor, 2e en 4e met 189,5 en 191 punten; Lysanne Keizer met I.N.B. Hansome, 5e met 190,5 punten.

Klasse L2:

Nynke Meindertsma met William, 1e met 190,5 punten; Reinie Dijkstra met Vivijan, tweemaal 3e met 184,5 en 189 punten.

Klasse M1:

Doutsen Dotinga met Eros, 1e en 2e met 205,5 en 199,5 punten; Sanne Rauwerda met Gevonia, 4e en 1e met 191 en 202 punten; Henriette Post met Chablis, 3e en 6e met 193 en 186 punten.

Klasse Z1:

Sabine Sikma met Felabitha Dyloma, 1e en 3e met 210,5 en 214,5 punten; Jannet Schuiring met Bliz, 3e met 196,5 punten.

ZZLicht:

Annabel Kleen met Edelromadour, 1e met 206,5 punten.

Overige uitslagen:

Franeker, 20 januari

Marilee de Vries met haar nieuwe topper Dulce Evita's Dance, 2e prijs met 204,5 punten in de klasse L1

Sonnega

Siebrecht Leijenaar was haar eigen concurrent in de klasse B springen voor pony's. Ze won zowel de 1e als 2e prijs in het klassieke parcours. Eerste met Marcha Lalan en tweede met Comers Grey Lad.