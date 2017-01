Districtswedstrijd ritmische gymnastiek

BURGUM - Zaterdag 21 januari is in sporthal de Wetterstins de districtswedstrijd ritmische gymnastiek voor groepen op alle niveaus en individueel op A- en B-niveau.

Daar de nieuwe Olympische Cyclus is ingegaan zal er met een nieuw juryreglement worden gewerkt. Dit ritmische gymnastes van OBQ-DFS uit Leeuwarden en Burgum zijn de enige Friese deelneemsters aan deze wedstrijd in de leeftijd van 6 tot 20 jaar. De wedstrijd is van 9.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis.