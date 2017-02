De Wâlden vindt haar Waterloo

OENTSJERK - Door de nederlaag van vorige week tegen Hoogkerk was het kampioenschap al uit beeld voor de korfballers van KF De Wâlden toen het in eigen huis aan het duel met De Waterpoort begon.

De kampioen der gelijke spelen uit Sneek wilde zich op haar beurt zo snel mogelijk helemaal veilig spelen en had het heilige vuur nog wel in zich. Juist dat ontbrak bij de ploeg van trainer-coach Sake Koelma. Bovendien had het in bepaalde fases net een beetje pech dat het niet dichterbij de bezoekers kon komen.

Alles bij elkaar opgeteld zat een overwinning van De Wâlden er nooit echt in, het heilige vuur ontbrak en wellicht heeft het de laatste weken haar kruit verschoten in de titelrace: 18-22. En daarmee vond het haar Waterloo, want door het verlies én de zege van concurrent Hoogkerk, kronen de Groningers zich tot de terechte kampioen van de eerste klasse A.