De Wâlden snijdt zichzelf in de vingers tegen Ritola



OENTSJERK - Het kerstdiner laat nog een week op zich wachten, maar toch hebben de korfballers van KF De Wâlden zichzelf al in de vingers gesneden door gelijk te spelen.

In de thuiswedstrijd tegen Ritola was de ploeg van trainer Sake Koelma zestig minuten de bovenliggende partij en stonden ze telkens aan de goede kant van de score. Tot in de eindfase: de bezoekers uit Zuidlaren kwamen steeds dichterbij en door geklungel in de aanval van De Wâlden kon Tessa Doedens in de slotsecondes de gelijkmaker scoren: 22-22.

“Ik speelde een goede wedstrijd, maar dat ene foutje kost ons uiteindelijk een punt”, baalde Bryan Juckers, die uitstekend speelde, maar in de slotsecondes de bal knullig kwijtraakte in de aanval. “We kwamen moeizaam op gang, maar stonden wel vier goals voor. Helaas konden we het niet beslissen en daarom werd het weer spannend. Dat we het nog weggaven is doodzonde. Gelukkig verloor Drachten van Hoogkerk, waardoor het weer helemaal open ligt. Wij moeten in elk geval winnen van Exakwa, mijn oude club. Mijn beste vriend speelt daar in het eerste, dus dat wordt een interessant duel.”