Color Guards gooien hoge ogen

EINDHOVEN - Zaterdag ging de groep junioren van De Marko's Burgum en Nova Drachten naar Eindhoven. Hier presenteerden de Color Guards voor de laatste keer hun show 'Someone like you' tijdens de 'finals'.

De verwachtingen waren hoog gespannen na de promotie in januari in Drachten en de positieve reacties en het hoge puntenaantal bij de Ra-klasse bij de wedstrijd in Leeuwarden. Ook tijdens de Finals in Eindhoven konden de meiden rekenen op goede kritieken en met 65,62 een nog hoger puntenaantal.