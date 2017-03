Clinic walking football in Burgum

BURGUM - Voor zestigplussers die de voetbalsport niet meer zo fanatiek beoefenen is een voetbalvorm bedacht, het walking football. Om de belangstelling te wekken is er op 10 mei op sportpark het Koningsland in Burgum een clinic die verzorgd zal worden door de walking voetballers van Leeuwarder Zwaluwen. Dan kunnen belangstellenden met eigen ogen kijken naar wat walking football in de praktijk precies inhoudt. Ook kunnen vragen orden gesteld.

De naam is duidelijk: er wordt niet hard gelopen, er wordt gewandeld. Er zijn nog andere specifieke regels, zoals de afmetingen van het veld en het feit dat de bal niet boven heuphoogte mag komen. In den lande zijn al diverse verenigingen begonnen met deze vorm van voetbal voor ouderen. VV Bergum en VV BCV hebben nu het plan opgevat om ook in en voor Burgum en omstreken een dergelijke vorm van voetbal voor ouderen te introduceren. Dat betekent dat er organisatorisch een aantal dingen moeten worden geregeld in de zin van velden, materiaal, een trainer, een coach en een verzorger. Nu dat allemaal in gang is gezet, is het natuurlijk van belang om de belangstelling te peilen. Mensen genoeg die op papier in aanmerking zouden kunnen komen, maar willen die ook echt, slaagt de organisatie erin de twijfelaars over de drempel te helpen?

Een van de verenigingen waar al een groep walking footballers in actie is, is Leeuwarder Zwaluwen en daar is een delegatie van Bergum en BCV gaan kijken. De contacten zijn gelegd door Arent Bekhof, geen onbekende in het voetbalwereldje. Je hoeft geen deskundige te zijn om te zien dat er twee principes aan walking football ten grondslag liggen: plezier en bewegen. Er is duidelijk een sportief aspect, lekker bewegen en ballen, maar heel duidelijk ook een sociaal aspect. Dit is ook een manier om achter de geraniums vandaan te komen en te blijven. Voor sommigen heeft het ook nog een therapeutisch aspect. En natuurlijk wordt er getraind, op techniek bijvoorbeeld. Walking footbal vereist een heel specifieke techniek.

Mensen die nu al meer inlichtingen willen, kunnen contact opnemen met Bokke de Groot: tel. 0651889904 of benjdegroot@upcmail.nl of bij Jan van Arkel tel.0655335977 of j.vanarkel@upcmail.nl