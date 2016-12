Bij 'Get in Shape' staat beleving boksers voorop

ALDSTJERK – Ids de Boer uit Burdaard geeft bokslessen in Aldtsjerk, maar heeft geen ambitie zijn boksers klaar te stomen voor de wedstrijdsport. “Ik wil het boksen op een leuke en sportieve manier toegankelijk maken. Mijn leerlingen beleven veel plezier aan de sport, en ik zeker ook. Mijn boksers worden niet opgeleid om in de wedstrijdring te staan, maar dat betekent niet dat er niet intensief wordt getraind. Dat doen ze, maar op een ontspannen manier.” Door Jelle Jeensma

De boksschool van Ids de Boer is gevestigd in het fitnesscentrum ‘Get in Shape’ aan de Boerfinne in Aldtsjerk. Met zijn gelijknamige boksschool geeft hij daar lessen en trainingen. “Het fitnesscentrum is een ideale locatie. We beschikken over een grote ruimte met een boksring, die we permanent kunnen gebruiken en ook trainen we met bokszakken”, vertelt de drieënveertigjarige Ids de Boer.

Blessures komen bijna niet voor bij 'Get in Shape'

Belangstelling voor het boksen is er zeker nog in de regio waar nog wel een vechtsportmentaliteit is. “We hebben nu tweeënveertig volwassen leden die dinsdag en donderdag trainen en ook nog negentien kinderen, van zeven tot veertien jaar.” Vijf meisjes trainen in Aldtsjerk. Er wordt bij ‘Get in Shape’ alleen getraind en geoefend.

Talentvolle boksers die ambitie hebben wedstrijden te boksen kunnen bij andere boksscholen terecht, zoals De Wâldhoek van bokstrainer Bernard Jansen. “De animo voor het wedstrijdboksen is wel afgenomen en de motivatie is minder geworden. Talent is er wel, maar het komt er vaak niet uit”, zegt De Boer, Het is belangrijk dat de ouders achter de sport van hun kind staan, weet De Boer. “Sommige ouders brengen hun kinderen naar onze boksles en zijn dan zelf een uurtje actief bezig in het fitnesscentrum om de tijd om te krijgen. Onze boksers trainen met wisselende partners, zodat ze steeds met iemand anders kunnen oefenen. Daardoor blijft de training afwisselend.”

Blessures komen vrijwel nooit voor. “Het is niet de bedoeling dat iemand hard wordt geraakt, bloedneuzen en bloemkooloren willen we voorkomen. Door spelboksen, een lichte variant van sparren, raken boksers vertrouwd met de technieken van weerbaarheid en zelfverdediging.”

De bokslessen zijn gevarieerd van opbouw, licht De Boer toe. “Naast een bokstechnische training, werken we aan de conditie, doen we een warming-up en buikspierver­sterkende oefeningen. Door schaduwboksen leren ze stoten en bewegingen. Boksers trainen hun hele lichaam en daardoor bereik je optimale fitheid. We doen veel intervaltraining, korte periodes met actie, afgewisseld met rustmomenten.” De naam van de boksclub, ‘Get in Shape’ dekt de lading, want de boksers zijn fit en in vorm.

Zichzelf verweren geeft boksers zelfvertrouwen

De Boer heeft in het verleden actief gebokst, maar op zijn zesentwintigste is hij gestopt en is zich gaan toeleggen op het geven van trainingen. “Boksen is een zware sport, daarom ben ik er niet te lang mee doorgegaan. Mijn kennis van de sport wil ik overbrengen op anderen. Daar heb ik veel plezier in.”

Als junior maakte hij kennis met de sport bij boksvereniging Olympia uit Leeuwarden. Daar trainde en bokste hij onder andere met Reino van der Hoek, de beste Friese amateurbokser aller tijden. “Zulke markante types kom je tegenwoordig niet meer tegen in de bokswereld. Boksen trok in die tijd meer publiek en leefde sterker in de regio dan tegenwoordig”, zegt De Boer, in die tijd een middengewicht.

Jongeren die voor de bokssport kiezen zien hun zelfvertrouwen groeien als ze weten hoe ze zichzelf kunnen verweren. “Ze weten dan hoe ze stoten kunnen ontwijken. Ze moeten op het schoolplein niet laten zien dat ze goed kunnen boksen. Het is een verdedigingsport”, vertelt De Boer tot slot.