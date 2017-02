Berwout Beimers maakt het verschil voor VV Hardegarijp

FEANWALDEN – De namen van Wytze Veenstra en Berwout Beimers zongen zaterdag rond in Feanwâlden. Veenstra, de lange en scorende spits van Veenwouden, gaat volgend seizoen voetballen voor hoofdklasser SWZ Boso Sneek. Het talent Berwout Beimers van VV Hardegarijp gaat zijn geluk drie niveaus hoger beproeven en vertrekt naar Harkemase Boys. Beimers maakte de meeste indruk van de twee. Hij bezorgde VV Hardegarijp op de valreep de 0-1 winst tegen koploper SC Veenwouden.



Door Jelle Jeensma

De negentienjarige Berwout Beimers liet zien dat hij goed kan voetballen. De creatieve aanvaller was constant aanspeelbaar, straalde veel dreiging uit en maakte het de verdediging van Veenwouden steeds lastig. “Hij was licht geblesseerd, maar na de warming-up vertelde dat hij kon spelen”, zegt de winnende trainer Rob de Jong. Dat zijn aanvaller vertrekt naar Harkemase Boys is een aderlating voor Hardegarijp, maar De Jong respecteert zijn keus. “Op een hoger niveau kan hij zich verder ontwikkelen.”

Verjonging selectie Veenwouden

SC Veenwouden draait tot nu toe een uitstekend seizoen, maar in de reeks van overwinningen is nu een barstje gekomen na de nederlaag tegen Hardegarijp dat de betere ploeg was. Na de degradatie uit de eerste klasse is de selectie van SC Veenwouden dit seizoen intact gebleven. De ervaren spelersgroep, met de vijfendertigjarige Albertjan van Zwol nog steeds als spelmaker, hoopt stiekem op terugkeer naar de eerste klasse. De Feanwâldsters zullen hun spits Wytze Veenstra dan moeten missen, maar met jeugdspelers uit eigen gelederen wil Veenwouden de selectie geleidelijk verjongen. Eén van die jonkies, de negentienjarige Robbert Lodewyks, had zijn ploeg in de tweede helft op een voorsprong kunnen zetten, maar zijn kopbal ging over.

De wedstrijd was van begin tot eind boeiend, ondanks het ontbreken van doelpunten tot de slotfase. Het voetbal was niet altijd hoogstaand, maar aan strijd en passie was geen gebrek. Hardegarijp had de wedstrijd meestal onder controle en kwam combinerend wat beter uit de verf. Op verdediger Tjeerd Rijpma (46) zit nog steeds geen sleet en de aanvallers Ralph Wietses, Berwout Beimers en Rick de Groot lieten zich regelmatig zien. De eerste kans was dan ook voor Hardegarijp, maar Leo Spindelaar schoot naast. Beide ploegen kregen mogelijkheden in de eerste helft, zonder dat werd gescoord.

Vrije trap beslissend

In de tweede helft zette SC Veenwouden meer druk om de winst te forceren. Op rechts kreeg Liekele Paulusma ruimte om zich met de aanvalsopbouw te bemoeien en Feanwâlden kreeg een aantal kansen. Ook Hardegarijp was gevaarlijk. Berwout Beimers dwong keeper Coenraad van der Mark tot een reactie nadat hij solerend het hele strafschopgebied had overgestoken en de verdedigers van Veenwouden het nakijken gaf. Beimers mocht zich toch tot matchwinnaar laten bejubelen. Terwijl de klok al negentig minuten aangaf, kreeg Hardegarijp een vrije trap na een omstreden overtreding. Beimers schoot de bal schitterend in en bezorgde Hardegarijp alsnog de winst.

Trainer Rob de Jong blijft met zijn ploeg in de kampioensrace “Voetballend waren we de bovenliggende partij. We moesten wel weer even wennen aan voetballen op gras, omdat we kunstgras gewend zijn. De opgaande lijn hebben we door kunnen trekken. Technisch en tactisch is de ploeg gegroeid, ons accent ligt op positiespel. In de tweede helft ging Veenwouden aanzetten en speelden we de spitsen snel aan met lange ballen. Dat werkte.”

Hardegarijp heeft het verschil met Veenwouden teruggebracht tot drie punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld. “Promotie is niet expliciet het doel, onze doelstelling is het bereiken van de eerste drie”, relativeert De Jong.

Op 4 maart speelt Hardegarijp de uitwedstrijd tegen VVI uit Idskenhuizen. Veenwouden komt zaterdag al weer in actie, dan moet de eerste positie op de ranglijst worden versterkt tegen hekkensluiter De Wâlde.