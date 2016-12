Be Quick Dokkum bindt Hardegarijp aan zegekar



DOKKUM - Be Quick Dokkum wist de vijfde competitiewedstrijd op rij te winnen. Het team van trainer Henk Konings is bezig aan een heel mooie serie, maar de ruime 4-1 overwinning op het sterke Hardegarijp was toch wel een verrassing.



Na een wat rommelige beginfase was Hardegarijp dreigend met een paar corners en na bijna een half uur kroop Be Quick door het oog van de naald. Berwout Beimers kopte uit een hoekschop hard in, maar Eelke Kooistra toonde zijn klasse, door met een katachtige reactie redding te brengen. Het openingsdoelpunt viel aan de andere kant. Na een rush van Janco Wiersma langs de zijlijn kwam de bal bij Folkert van Dongera, die fraai raak schoot: 1-0.

Be Quick ging goed door en zette druk op de kwetsbare achterste linie van de gasten. Janco Wiersma was gevaarlijk en zijn strakke voorzet kwam bij Folkert van Dongera, die hard uithaalde: 2-0.

Na de rust probeerden de gasten direct druk te zetten, maar de Be Quick-verdediging stond, onder leiding van de uitblinkende Ynte Koopal, als een huis. Na bijna tien minuten sloeg Be Quick opnieuw toe. De opkomende Marten Hoeksma bediende de vrijstaande Aldert Hietkamp, die beheerst raak schoot: 3-0. De wedstrijd leek gespeeld, maar drie minuten later werd het toch nog 3-1. Scheidsrechter H. Noppers constateerde dat een inzet van Leo Spindelaar over de doellijn was geweest, dit tot verbazing van keeper Eelke Kooistra die de bal nog voor de lijn wist tegen te houden.

Ruim twintig minuten voor tijd viel de definitieve beslissing. De snelle Aldert Hietkamp wist een bal te onderscheppen en stuurde Janco Wiersma weg op de linkerkant. Janco gaf goed voor en het was Folkert van Dongera die de eindstand bepaalde op 4-1.