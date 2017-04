BCV kan degradatie bijna niet meer ontlopen

BURGUM - Winst tegen Leeuwarder Zwaluwen was zaterdag nodig, wilde BCV nog enigszins zicht op een langer verblijf in de eerste klasse E houden. Het mocht echter niet zo zijn, want de spelers van de geplaagde coach Jasper Bouma werden getrakteerd op een 0-4 nederlaag in dit voetbalduel.

BCV speelde af en toe slordig, waardoor de Leeuwarders in het zadel werden geholpen. Vijf minuten voor rust was er weer zo’n moment waarbij BCV in eerste instantie het geluk had dat de voorwaartsen van Zwaluwen niet scherp genoeg waren. Keeper Jorrit van der Meulen bleef overeind ten koste van een corner, die mooi werd voorgegeven en onberispelijk werd ingeknikt door de mee opgekomen verdediger Selwin de Vries: 0-1.

De enige echte kans van de eerste helft werd ingeleid door Harmen Vlietstra, het lichtpuntje voor BCV. Hij was al een paar keer dreigend geweest met een paar flitsende rushes en nu was hij zijn directe tegenstander in de laatste minuut voor rust weer de baas. Hij gaf vanaf links een prima voorzet, waarna de bal door Joeke de Vries vanuit een lastige hoek goed werd ingeschoten, maar de Leeuwarder keeper bleef de situatie met enig fortuin meester.

Na de thee kwam het eerste gevaar wederom van Vlietstra, die Joeke de Vries met een schitterende voorzet wist te bereiken. In plaats van zelf te scoren bleek het vertrouwen dusdanig aangetast, dat hij de verantwoordelijkheid neerlegde bij Paul Westra, die er niet veel meer van kon maken.

Na een mooie volley van Roel van der Meulen, die naast het Leeuwarder doel verdween, was het Leeuwarder Zwaluwen dat met een splijtende pass van achteruit invaller Alexander Willem van Dijk wist te bereiken, die op keeper Van der Meulen afging, het overzicht wist te bewaren en de bal keurig afgaf op de meegelopen Gilian Dijkstra, die beheerst afrondde: 0-2.

BCV probeerde het nog even, maar het geloof was er uit en de stand kreeg een nog vervelender aanblik want Jaring Wouterlood van Doesburg wist een prima wedstrijd te bekronen met nog twee doelpunten binnen vier minuten. Zo bracht hij de 0-4 eindstand op het bord en konden de Zwaluwen opgelucht ademhalen.

De volgende thuiswedstrijd tegen is op 22 april tegen Drachtster Boys. Deze wedstrijd, die in het teken staat van de Fryske Dei, begint om 19.00 uur.