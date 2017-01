BBC Voetbalschool: technisch betere jeugdspelers door trainingen

BURGUM - Het eerste seniorenteam van BCV maakt een moeilijk seizoen door in de eerste klasse. De lage positie op de ranglijst is niet meer dan een ‘dagkoers’, want de instroom van talentvolle jeugdspelers bepaalt de toekomst van de club. De BBC Voetbalschool zorgt ervoor dat de technische vaardigheden van jonge voetballertjes van de jeugdafdeling van de samenwerkende voetbalclubs BCV en VV Bergum op een hoger niveau komen. “Onze trainingen zijn een succes”, zegt initiatiefnemer Benjamin Sietsma. Door Jelle Jeensma

BBC is een grote jeugdafdeling en heeft een belangrijke plaatselijke en regiofunctie voor de beide Burgumer clubs. BBC heeft veel trainers, die zich inzetten voor de jeugdteams, daarnaast is de voetbalschool actief. Ze vullen elkaar goed aan. “De deelnemers van de voetbalschool kunnen tien keer komen trainen, vijf keer voor de zomerstop en daarna nog vijf keer. Er is veel animo, er doen jaarlijks meer dan honderd jeugdspelers mee”, vertelt Sietsma.

Kennis overdragen aan trainers voetbalschool

Toen Sietsma nog een opleiding volgde bij het CIOS in Heerenveen nam hij – in het kader van zijn studie – het initiatief voor de voetbalschool. “Ik had altijd al als doel om een voetbalschool te starten bij BBC, dit paste toevallig bij een opdracht van het CIOS. Het ontwikkelen van jeugdspelers en het overdragen van kennis aan de trainers van de voetbalschool zijn de belangrijkste doelen”, zegt Sietsma. De BBC Voetbalschool heeft zes trainers. Die voelen zich gewaardeerd en zijn verbonden met de club. “De trainers van de voetbalschool zijn vaak ook jeugdtrainer bij de club.”

Regiofunctie voetbalschool

Momenteel volgt Sietsma een opleiding Sportkunde bij de Hanzehogeschool in Groningen. Sietsma, die ook B1-junioren van BBC traint, wil ook in de toekomst betrokken blijven bij de voetballerij en het liefst bij talentontwikkeling van jeugdspelers. “Later zou ik graag willen werken als jeugdtrainer en coach bij een betaald voetbalorganisatie.” Voorlopig richt hij zich op zijn studie en de voetbalschool in Burgum.

De BBC Voetbalschool enthousiasmeert jonge spelertjes, de F-, E- en D-pupillen. BBC heeft in deze leeftijdscategorieën twintig jeugdteams: vijf D-teams, zeven E-teams en acht F-teams. De meeste deelnemers van de voetbalschool komen uit Burgum, maar ook uit plaatsen als Sumar, Suwâld en zelfs Sint Annaparochie.

Technische basisvaardigheden

De voetbalschool richt zich op het vormen van jonge spelertjes. Sietsma: Het opstropen van de mouwen en slidings - ‘bikkelen’ - zijn gemakkelijker aan te leren dan technische vaardigheden. De BBC Voetbalschool legt het accent op het laatste. Op die leeftijd kunnen kinderen goed hun techniek ontwikkelen. Kinderen van die leeftijd leren gemakkelijker motorische eigenschappen aan dan wanneer ze wat ouder zijn. Het accent in de trainingen ligt op het vergroten van de basisvaardigheden en het verbeteren van de techniek aan de bal. Ze leren hoe ze een bal moeten aannemen, kappen en draaien, een actie maken en dribbelen. Als ze zich deze vaardigheden eigen hebben gemaakt verloopt het spel soepeler. Door veel balcontacten worden het betere voetballers, die volledige controle over de bal en rust in hun spel hebben. Daardoor komen ook de jeugdspelers met specifieke kwaliteiten bovendrijven. Alle deelnemers van de voetbalschool trainen op hun eigen niveau. Vaak zie je dat ze snel grote stappen maken in hun ontwikkeling.”

De trainingen zijn leerzaam, maar moeten vooral ook leuk blijven voor de kinderen, vindt Sietsma. “Voor elke training wordt het ‘trucje van de week’ gedemonstreerd. Dat wordt voorgedaan door een trainer en daarna gaan de deelnemers oefenen om dit onder de knie te krijgen. Zo kunnen ze voorbeeld de schijnbewegingen en passeeracties van Zinedine Zidane aanleren.” Ook dit heeft een functie. Door dit snelle voetenwerk wordt het technische arsenaal van de jeugdspelers weer groter.

Facebookpagina

Volgens Sietsma moet de invloed van jeugdtrainers niet worden onderschat. “Ze zijn belangrijk bij de ontwikkeling en opvoeding van het kind, net als ouders en leerkrachten. Wetenschappelijk is bewezen dat de voetbaltrainer na de ouders en leerkracht de derde belangrijkste opvoeder is. De ouders zijn enthousiast over de trainingen van de voetbalschool en staan regelmatig langs de lijn. Ook heeft de voetbalschool een Facebookpagina en staat een filmpje met het trucje van de week op internet. ”

Voor de tien trainingen vraagt de voetbalschool tien euro. Vrijdag 31 maart begint het tweede ‘blok’ van dit BBC Voetbalschool seizoen.

"Deelnemers krijgen een kortingsbon ter waarde van tien euro voor een BBC Voetbalschoolshirt”, zegt Sietsma, die graag nieuwe deelnemers verwelkomt op het sportpark in Burgum.