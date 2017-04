Bart Helmholt erelid Ljeppersklup Burgum

BURGUM - Het bestuur van Ljeppersklup Burgum heeft Bart Helmholt benoemd als tweede erelid van haar vereniging.

Na zeven NFM-titels, acht Nederlandse titels en maar liefst negen Friese titels, waarbij hij zelfs twee keer de Sulveren Pols definitief in zijn bezit sprong, zette hij vorig jaar een punt achter zijn actieve fierljepcarrière. Stoppen op het hoogtepunt was zijn adagium. Dit liet hij zien in zijn afscheidsjaar. Hij scherpte het Fries en Nederlands record aan tot maar liefst 21.64 meter en werd en passant ook nog eens Nederlands kampioen. In ruim 400 wedstrijden wist hij 196 dagtitels te veroveren.