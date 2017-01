Acro goud en brons V en V

HOLWERD - Zaterdag vonden in Holwerd de Friese Kampioenschappen Jazz Individueel plaats. V en V Garyp kwam in actie met vijf danseressen in verschillende categorieën.

Groot succes was er bij de 13-14 jarigen op B-niveau. In een sterk deelnemersveld ging hier het zilver naar Marit Posthumus. Met 7,3 punten mocht zij plaatsnemen op het erepodium en haar welverdiende medaille in ontvangst nemen.

Dubbel feest was het voor Boukje Westerdijk. Zij vierde niet alleen haar veertiende verjaardag maar ook haar bronzen medaille die ze mocht ontvangen voor haar dans die goed was voor 7,1 punten.