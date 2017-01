Zwaarbevochten winst korfballers Wêz Handich/DOW

HOUTIGEHAGE - Zondag stond de sporthal Dunoard IN Houtigehage weer eens volledig in het teken van korfbal. Wêz Handich/DOW uit Rottevalle en Eastermar won door een strafworp in de slotfase van KZ Danaïden uit Leiden.

Tijdens het veldseizoen hadden de blauwhemden reeds tegen deze tegenstander gespeeld. In Leiden werd toen een knappe overwinning geboekt. Wêz Handich/ DOW verscheen ditmaal met een aantal mutaties bij aanvang van de wedstrijd. Zo maakte Teije Frits Benedictus zijn debuut en kregen ook Pieter Veenstra en Tjikke Zijlstra een basisplek.

De start van Wêz Handich/ DOW was niet geweldig. Gedurende de eerste vijf minuten wisten de blauwhemden niet te scoren. De Leidenaren wisten slechts één keer te scoren in de eerste vijf minuten en dus bleef de schade beperkt. Het vlaggenschip van de combinatie uit Rottevalle en Eastermar wist vervolgens wel te volgen en zo werd het een gelijk opgaande wedstrijd. Althans tot een stand van 7-7. De laatste 10 à 15 minuten van de eerste helft verslapte het team van coach Ljibbe Kuipers en dit resulteerde in een 9-13 ruststand.

Eén ding was dus duidelijk in de rust. De tweede helft moest sterk begonnen worden en er zou een inhaalrace moeten ingezet worden. Toch waren het de bezoekers uit Leiden die de eerste goal wisten te maken in de tweede helft. Dit bleek echter het keerpunt in de wedstrijd te zijn. Na een snelle treffer voor de blauwhemden, bleek de inhaalrace te zijn ingezet. Door goed verdedigend werk van beide vakken stond er namelijk een score van 15-15 genoteerd. Doorstoten naar een mooie voorsprong lukte het eerste team van Wêz Handich/ DOW echter niet. Drie minuten voor tijd stond er namelijk een 18-18 stand of het scorebord.

Net als de twee voorgaande wedstrijden van de middag, kende ook de wedstrijd van het vlaggenschip van Wêz Handich/ DOW een bloedstollende slotfase. Net voordat het eindsignaal klonk, kregen de blauwhemden nog een strafworp. De strafworp werd afgerond en de stand werd zo naar 19-18 gebracht. KZ Danaïden moest vervolgens haast maken om nog kans te maken op een punt. Daarna wisten de bezoekers uit Leiden niet meer te scoren en bleven de twee punten in Rottevalle en Eastermar.