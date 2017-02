Zwaagwesteinde en ONT delen de punten

DE WESTEREEN- Zaterdag stond de voetbalwedstrijd VV Zwaagwesteinde-ONT op het programma, een belangrijke krachtmeting voor beide clubs. ONT was koploper. Zwaagwesteinde stond vijfde en moest aansluiting met de top zien te houden. Het werd een remise.

Na wat aftasten in het begin van de wedstrijd was het al snel duidelijk dat Zwaagwesteinde het spel mocht maken. ONT voetbalde vanuit een gesloten verdediging, wat voor een neutrale toeschouwer niet om aan te zien was. In de tiende minuut werd de score geopend door ONT. Na een corner van Zwaagwesteinde werd de counter door ONT ingezet en door misverstanden in de defensie van Zwaagwesteinde kon Dennis Bakker simpel keeper Roelof van der Ploeg passeren: 0-1.

In de vijftiende minuut was er weer een grote kans voor ONT, maar Roelof van der Ploeg kon met behulp van de lat redding brengen. Een minuut later kreeg Zwaagwesteinde een vrije trap trap, die door Sven Rozendal werd genomen. Keeper Rory Bruinja kon niet bij de bal, waardoor Wymer de Vries een vrije kans kreeg. Zijn kopbal werd van de lijn gehaald. In de zevenentwintigste minuut kwam Zwaagwesteinde op 1-1. Na een actie van Wymer de vries kwam hij vrij te staan en zijn schot werd door keeper Rory Bruinja verkeerd ingeschat. Daarna mocht ONT een corner nemen die door Zwaagwesteinde slecht werd weggewerkt. Hendrik Mulder kreeg de vrije kans om uit te halen wat 1-2 betekende voor ONT.

In de tweede helft gebeurde er weinig, ONT nam haar defensieve stelling in en Zwaagwesteinde mocht aanvallen. In de zevenenzestigste minuut kwam dan toch de 2-2 op het scorebord door Robin Feenstra na een prima actie van Sven Rozendal die in het zestienmetergebied drie man het bos instuurde. Verder gebeurde er weinig, al had Oebele Twijnstra de 2-3 nog op zijn slof, maar hij miste. Al met al een terechte uitslag.

Zaterdag speelt Zwaagwesteinde in en tegen Rijperkerk om 14.30 uur. ONT speelt een uitwedstrijd tegen 't Fean'58, die om 14.30 uur begint.