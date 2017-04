Zaalvrouwen Drachtster Boys pakken hoofdprijs

AMSTERDAM - De finale in de strijd om de landelijke beker was een wedstrijd waar de zaalvoetbalvrouwen van Drachtster Boys en KTP Nieuw Roden lang naar uit hebben kunnen kijken. Drachtster Boys behaalde vrijdag eindelijk een hoofdprijs.

Voor Drachtster Boys was dit de derde keer dat de finale werd behaald. Beide voorgaande edities werden echter verloren van respectievelijk vv Pernis (2014) en Os Lusitanos (2016). Drachtster Boys was vastberaden dit keer aan het langste eind te trekken.

Vijf minuten voor het rustsignaal wist Jessie Prijs dan toch de openingstreffer binnen te schieten. Na rust zette Amber Bandringa Nieuw Roden op gelijke hoogte. Drachtster Boys liet de kop niet hangen en toonde veerkracht. Ruim een minuut later was het wederom Jessie Prijs die de Drachtster vrouwen weer op voorsprong zette. Een slalom door de verdediging van KTP sloot ze af met een verwoestend schot in de kruising. Met deze prachtige treffer zette zij de 2-1 op het scorebord. Daarna gaf uitblinkster Jessie Prijs de bal breed op Lotte Donath, die 3-1 binnen kon schieten.

Nieuw Roden drong in de vervolgfase nog wel aan, maar Drachtster Boys gaf de controle niet uit handen. In de slotseconden werd het nog 3-2, maar de bekerwinst kwam niet meer in gevaar.