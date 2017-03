Wykels Hallum overleeft penalty in slotfase

ROTTEVALLE – Koploper Wykels Hallum heeft zaterdag de voorsprong op ONT vergroot. VV Rottevalle, nummer voorlaatst in de derde klasse B, heeft de punten hard nodig, maar verloor met 0-1 in een wedstrijd, die meer spannend dan fraai was. Het was een krachtmeting met twee gezichten, in de eerste helft kreeg Rottevalle de beste kansen, daarna had Wykels Hallum riante mogelijkheden.

Door Jelle Jeensma



Wykels Hallum leek op een 0-1 overwinning af te stevenen, maar diep in de tweede helft kreeg Rottevalle een unieke kans om alsnog een punt aan dit duel over te houden. Keeper Desmond Louwerens haalde een speler van Rottevalle onderuit terwijl de bal niet in de buurt was. Er ontstond flink wat commotie tussen de spelers, maar scheidsrechter Agricola was onverbiddelijk na de natrappende beweging: de bal ging op de penaltystip en Louwerens moest inrukken.

Wykels Hallum moest vanaf dit moment met negen man verder, want eerder was Erik Niemarkt uit het veld gestuurd. Rottevalle hield het hoofd niet koel. Verdediger Sieger de Vries van Wykels Hallum bleek een competente interim-keeper en stopte de zwak genomen strafschop van Steffen Schra. Net daarvoor had Wykels Hallum een 0-1 voorsprong genomen.

Mogelijkheden Rottevalle

Wykels Hallum is koploper, maar de beste kansen waren in de eerste helft voor Rottevalle. De ploeg van trainer Minno van der Werff valt qua voetballend vermogen niet uit de toon op dit niveau, maar het gebrek aan scorend vermogen is steeds het manco. Jorrit Schra liet twee uitgelezen mogelijkheden onbenut en ook Liekele Kamminga en Erwin de Wind hadden Rottevalle op voorsprong kunnen zetten. De beste mogelijkheid voor de Hallumers was een inzet van Erik Niemarkt, maar de bal raakte de paal.

Drie keer op de lat

Na rust zat Wykels Hallum beter in de wedstrijd, zonder het niveau van een titelkandidaat te halen. Kansen waren er plotseling volop voor de Hallumers. Clubtopscoorder Pieter Dijkstra schoot voorlangs en daarna speelde Gwen Dijkstra een opvallende hoofdrol. Vrouwe Fortuna was niet op de hand van de aanvaller, want hij liet drie grote kansen onbenut. Eerst schoot hij op de paal en in de rebound naast, daarna raakte hij de lat na een vrije trap en vervolgens stond de lat nog een keer een doelpunt in de weg.

Rottevalle stelde er een grote kans van Liekele Kamminga tegenover. Hij dook vrij voor het doel op, nadat de verdediging van Wykels Hallum mistastte, maar Kamminga en Rottevalle bleven droog staan.

Het doelpunt voor Wykels Hallum viel laat in de tweede helft, in de vijfentachtigste minuut. Invaller Stefan Homsma legde, na een actie van Pieter Dijkstra, aan en passeerde keeper Robert de Jong. Dat Rottevalle zichzelf daarna niet beloonde de penalty te verzilveren, mocht de ploeg zich aanrekenen.

Lange halen en dode spelmomenten

Aanvalsleider Pieter Dijkstra van Wykels Hallum was ondanks de winst niet bijster enthousiast over het spel van zijn ploeg. “We hebben karakter getoond, maar het was niet al te best. Ik houd van mooi voetbal, maar dit was een wedstrijd met lange halen en dode spelmomenten. Ondanks de winst hebben we ook verloren, want onze smalle selectie krijgt nu te maken met teveel kaarten en schorsingen. Dat zal de komende competitiewedstrijden doorwerken.”

Wykels Hallum heeft nu zeven punten voorsprong op ONT, dat gelijkspeelde tegen WTOC. Zaterdag speelt de koploper thuis tegen VV Anjum. Rottevalle staat voor de moeilijke opdracht uit punten te pakken tegen SC Berlikum. Rottevalle staat voorlaatste, met vijf punten minder dan VIOD Driesum, dat een twaalfde plaats bezet.