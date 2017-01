WSG DraGor zoekt nieuwe hoofdtrainer(-ster)

DRACHTEN - Voor het nieuwe seizoen (start augustus 2017), zoekt het (jonge) eerste herenwaterpoloteam van DraGor een nieuwe trainer.

Onder de leiding van een nieuwe trainer hopen de heren door te groeien in de Tweede Klasse Bond naar een stabiele middenmoter. Er wordt drie keer in de week getraind: maandag (19.45 tot 21.15 uur), dinsdag (20.00 tot 21.15 uur), en donderdag (19.45 tot 21.30 uur). De dinsdagtraining wordt door alle teams als vaste trainingsavond aangehouden. Er wordt getraind in De Welle in Drachten (het enige 50-meter zwembad van het Noorden).

Wil je meer informatie? Ben je geïnteresseerd? Of ken je iemand die wel geïnteresseerd zou kunnen zijn? Stuur dan een berichtje naar WSG DraGor op Facebook (https://www.facebook.com/WSG.DraGor/) of mail naar wpc@wsgdragor.nl.