Willem Brouwer hoofdtrainer VV Drachten

DRACHTEN – Voetbalvereniging Drachten heeft in de persoon van Willem Brouwer een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor het seizoen 2017-2018. Brouwer is de opvolger van Richard Jellema, die dan drie jaar het eerste elftal onder zijn hoede heeft gehad.

“We zijn ontzettend gelukkig en trots dat we dit zwaargewicht aan vv Drachten hebben kunnen binden. Met Willem Brouwer halen we een trainer binnen die zijn sporen in de voetballerij ruimschoots heeft verdiend”, aldus voorzitter Durk Meijer. Bovendien is Willem Brouwer geen onbekende voor vv Drachten. Na bijna driehonderd wedstrijden in het betaalde voetbal bij SC Heerenveen, Telstar, Emmen en Veendam, kwam hij vier jaar uit voor vv Drachten, toen nog een hoofdklasser. Bij Harkemase Boys beëindigde hij op 39-jarige leeftijd zijn spelerscarrière.

Ook als trainer kan Brouwer bogen op een zeer indrukwekkende CV: Na Drachtster Boys 2 volgden BCV (2e klasse), Flevo Boys (hoofd- en topklasse), Harkemase Boys (hoofdklasse) en Berkum (eerste klasse). Bij al deze clubs werden prijzen behaald, in de vorm van periodekampioenschappen, bekersuccessen en/of promoties.

Dit huidige seizoen heeft Willem Brouwer ervoor gekozen een sabbatical te nemen om zich volledig te kunnen richten op zijn bedrijf Ondernemend Friesland (OF) en met name de nieuwe, innovatieve tak OF-Connect.

Volgens Meijer past Brouwer goed in het profiel van vv Drachten. “We hebben binnen de selectie een gemiddelde leeftijd van circa 21 jaar, een tweede team op hoofdklasseniveau en talentvolle jeugd. We hebben daarom gekeken naar een trainer die de club kent en met jeugd om kan gaan die de stap naar de senioren moet maken. We willen zoveel mogelijk met de eigen kweek spelen. Ik denk dat hij daarom goed bij ons past”.