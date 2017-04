Wêz Handich wint van ZKC

ZUIDWOLDE - De selectie van Wêz Handich/DOW uit Rottevalle en Eastermar trad zondag aan tegen ZKC uit Zuidwolde. ZKC stond onderaan op de achtste plek met nul punten en Wêz Handich/Dow was zesde met zes punten.

Wêz Handich/DOW kwam goed uit de startblokken en na een strafworp en een vrije bal was de stand 0-2. Vervolgens wist Wêz Handich/DOW het gaatje te vergroten naar een stand van 2-8. Maar ZKC kwam goed terug en probeerde het gaatje kleiner te maken. Een minuut voor rust zette Pieter Veenstra zijn ploeg door twee fraaie afstandstreffers weer op een ruime marge van zes doelpunten. Hierdoor werd de ruststand bepaald op 10-16.

In de tweede helft liep het bij ZKC moeizaam, Wêz Handich/DOW ging rustig verder en met nog vijftien minuten op het scorebord stond de ploeg op een voorsprong van 16-25. Het team uit Zuidwolde kwam nog een beetje dichterbij, maar het gaatje was te groot en de eindstand resulteerde in 23-28.

Komend weekend mag Wêz Handich/DOW de ploeg uit Leiden verwelkomen. Hier speelde het team de laatste zaalwedstrijd tegen en deze wedstrijd werd verloren met 29-28. Er valt dus nog wat recht te zetten.