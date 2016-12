Wêz Handich/DOW verspeelt punten tegen Reflex

RIJSWIJK- Zondag stond voor de korfballers van Wêz Handich/DOW uit Rottevalle en Eastermar de wedstrijd tegen Reflex op het programma. Na een goede reeks van de afgelopen weken, waarin Wêz Handich/DOW nog maar drie verliespunten had opgelopen, was het zaak om deze wedstrijd ook weer te winnen. Hiermee zou de aansluiting met de top blijven. Dat lukte niet.

Reflex had tot zondag nog maar één punt gehaald, door gelijk te spelen tegen de koploper. Hoewel het op papier een makkelijke wedstrijd leek, was Wêz Handich/DOW gewaarschuwd.

Na een twee uur durende busreis naar Rijswijk, kwam Wêz Handich/DOW niet goed uit de startblokken en liep in de eerste helft achter de feiten aan. De scores verliepen moeizaam. Toch kwam er in het eind van de eerste helft een ommekeer. De achterstand werd omgebogen naar een voorsprong bij rust van 10-11. Hoewel hiervan niet veel velddoelpunten waren, wist Wêz Handich/DOW de korf toch weer meer te vinden.

Na rust werd kwam Reflex iets beter uit de kleedkamer, waarmee de stand gelijk getrokken werd. Daarna volgende een fase waarin beide ploegen eigenlijk niet tot scoren kwamen. Ook de rebound werd vaker verloren dan in de eerste helft. Reflex was de eerste weer die de korf wist te vinden en kon dit gelijk uitbouwen naar een voorsprong van vier punten. Deze voorsprong is niet meer in gevaar gekomen. Met nog enkele minuten te gaan werd er nog wel om en om gescoord, maar de druk was al van de wedstrijd.

Wêz Handich/DOW heeft helaas de punten in Rijswijk laten liggen door niet scherp te acteren. Eindstand 20-15. Na een kleine pauze zal Wêz Handich/DOW de competitie 8 januari weer hervatten tegen KZ Danaïden. De wedstrijd zal 14.40 starten in Houtigehage.