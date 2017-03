Wêz Handich/DOW verliest

ROTTEVALLE - Na een weekje rust speelden de korfballers van Wêz Handich/DOW uit Rottevalle en Eastermar tegen Reflex uit Rijswijk. Deze wedstrijd werd verloren.

Jorian Kamp, spelende in de A1 van WH/DOW maakte zijn debuut in het eerste team.

Het combinatieteam begon niet scherp. Dit result0eerde in een 0-1 voorsprong voor de ploeg uit Rijswijk. De hele eerste helft werd er om en om gescoord. Toch was het altijd Reflex dat het voortouw nam. Wëz Handich/DOW ging de kleedkamers in met een achterstand van maar liefst vier doelpunten (8-12).

De tweede helft liep ook niet naar behoren. De tegenstander maakte de gecreëerde kansen beter af. Hierdoor kon WH/DOW niet aansluiten. In de laatste tien minuten van de wedstrijd bleef de thuisploeg scoren, dit was te laat en er stond na het eindsignaal 17-22 op het scorebord.

Komend weekend speelt WH/DOW de laatste zaalwedstrijd van het seizoen. De selectie reist af naar Leiden.