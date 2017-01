Wêz Handich/DOW krijgt te weinig tegen KIOS

RUINERWOLD - De korfballers van Wêz Handich/DOW namen het zondag in Ruinerwold op tegen KIOS. Voorafgaand aan de wedstrijd stonden beide ploegen op een gedeelde derde plaats met elf punten uit acht wedstrijden in de eerste klasse A. Het beloofde daarom een spannende strijd te worden.

De start van de wedstrijd was duidelijk voor de combinatieploeg uit Eastermar en Rottevalle. Middels een puntgave afstander zette Anneke Tamsma haar ploeg op voorsprong. Na een treffer van KIOS waren het Anna de Vries en Jan Zeinstra die hun team op een 1-3 voorsprong zetten. Van tevoren was duidelijk dat KIOS een taaie tegenstander zou zijn. Wêz Handich/DOW nam elke keer het initiatief en kon een gaatje van één à twee doelpunten slaan, maar het belangrijke gat van drie werd niet geslagen. Bij een stand van 12-12 werden de kleedkamers opgezocht.

Wêz Handich/DOW kon redelijk tevreden zijn met spel in de eerste helft. Men had alleen baat bij iets meer scherpte om de wedstrijd in het eigen voordeel te beslissen. Het voorverdedigen en zoeken naar de juiste kansen waren aandachtspunten voor de tweede helft. Vol goede moed schoot WH/DOW dan ook de startblokken. Het was Anneke Tamsma die haar ploeg middels een doorloopbal weer op voorsprong zette. Uit een prima combinatie zette Janna Bekkema haar ploeg vervolgens op een marge van twee doelpunten.

Afgehaakt in strijd om de bovenste plaatsen De tweede helft was bijna een kopie van de eerste helft: Wêz Handich/DOW nam eigenlijk de gehele wedstrijd het initiatief, maar een aantal slordigheden in de slotfase maakte dat KIOS op een voorsprong kon komen. Er was op dat moment niet voldoende tijd meer om op te schakelen, waardoor de scheidsrechter op 25-26 voor het eindsignaal floot. Wêz Handich/DOW was verbouwereerd. Na een goede partij moest het KIOS toch laten gaan en haakt het af in de strijd om de bovenste posities in de eerste klasse A. Gelet op het wedstrijdverloop is dit een vervelende constatering, want de ploeg uit Friesland had meer verdiend.

Hopelijk kan de ploeg van trainer Ljibbe Kuipers de goede lijn volgende week doorzetten tegen nummer twee van de ranglijst. In Heerhugowaard zal de combinatieploeg het op 29 januari opnemen tegen Apollo.