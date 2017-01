Waterpolovrouwen WSG DraGor winnen topper

DRACHTEN - Het Drachtster dames waterpoloteam van WSG DraGor trad zaterdag aan tegen Trivia Dames 2 uit Groningen dat tot heden bovenaan in de competitie staat. Aanvankelijk leek het pittige strijd te worden voor DraGor om Trivia te verslaan. Door zeer fanatiek spel en een goede uitwerking van zowel de aanval als de verdediging, slaagden de dames er in de nummer 1 in de competitie te verslaan.

De eerste periode begon gelijk goed toen Imke van de Meulen vanaf de vijf meter een flinke uithaal deed naar de goal en al in de eerste minuut een doelpunt wist te maken. Dit gaf onze dames meteen een gevoel van vertrouwen in elkaar. Beide teams leken aan elkaar gewaagd en Trivia wist deze periode nog tweemaal het doel te vinden in tegenstelling tot DraGor. Hiermee kwam de tussenstand op 1-2 in het voordeel van Trivia.

DraGor stond achter, maar niet voor lang, want ook deze periode wist DraGor het doel te vinden al in de eerste minuut. Suzanne Eijndhoven zag een gat in de verdediging bij Trivia, twijfelde geen seconde en zwom op hoog tempo richting het doel van Trivia. Ze kreeg de bal goed aangespeeld op de hand en schoot met precisie de bal zo in de rechterbovenhoek. Ook Maaike de Boer wist vanuit de midvoor positie te scoren.

Trivia liet steeds meer steken vallen en binnen twee minuten ontstond er maar liefst tweemaal een manmeer-situatie in het voordeel van DraGor. Beide situaties werden perfect benut door DraGor. De eerste manmeer-situatie werd afgemaakt door Maaike de Boer en de tweede door Hermien de Boer. Ook Trivia wist nog een keer te scoren. Hiermee kwam de tussenstand op 4-3 in het voordeel van DraGor.

De wedstrijd was halverwege en DraGor stond voor. Het was belangrijk om de voorsprong niet meer weg te geven. Wederom wisten de DraGorianen al in de eerst minuut van de periode te scoren. Trivia begaf een overtreding en DraGor kreeg een manmeer-situatie die door Maaike de Boer vanaf de vleugelpositie werd afgemaakt. Trivia gaf zich echter niet zomaar gewonnen, binnen twee minuten wisten zij drie keer achter elkaar te scoren. Dit was een wake up call voor DraGor. Opperste concentratie was nodig om Trivia te kunnen verslaan. Vervolgens wisten Maaike de Boer en Hermien de Boer ook nog het net te vinden in deze periode en kwam de tussenstand op 7-6 in het voordeel van DraGor.

In de vierde periode speelde DraGor echt een stuk beter spel dan Trivia. De verdediging van DraGor zat potdicht waardoor Trivia het doel niet een keer kon vinden. De DraGor-dames kregen nog wel twee keer een manmeer tegen, maar ook hieruit wist Trivia niet te scoren. Wel wisten wederom Maaike de Boer en Hermien de Boer door goed samenspel en een goede opbouw van de aanval aan de kant van DraGor beiden nog een keer te scoren. De huidige nummer een werd afgelopen zaterdag echt overrompeld door de Drachtsters, zij wonnen van Trivia met 9-6. Hiermee blijft DraGor op plaats 7 staan in de competitie. Zaterdag zullen zij spelen in Coevorden tegen de Plons/Moby Dick (SG) Dames 1 die drie plaatsen onder de Drachtsters staan.

Doelpuntmakers: Imke van der meulen (1x), Suzanne Eijndhoven (1x), Hermien de Boer (3x), Maaike de Boer (4x)