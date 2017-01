Waterpolovrouwen in winning mood

DRACHTEN - De waterpolovrouwen van DraGor uit Drachten traden afgelopen week aan tegen Wetterwille en sloten de wedstrijd winnend af.

De start van DraGor was voortvarend. Maaike de Boer veroverde gelijk de bal. Hermien de Boer was vervolgens meteen aanspeelbaar en maakte direct het eerste doelpunt. Niet lang daarna maakte Hermien de Boer ook het tweede doelpunt voor DraGor. Wetterwille wist in de laatste minuut ook nog het doel te vinden. De stand na de eerste periode was 2-1.

Door een persoonlijke fout van DraGor kon Wetterwille de stand gelijktrekken. De verdediging van DraGor zat goed dicht, daardoor kon Wetterwille deze periode niet meer scoren. Maaike de Boer en Johanna Merkus scoorden nog twee doelpunten. Daardoor was de tussenstand na de tweede periode 4-2.

In de derde periode trok DraGor de wedstrijd verder naar zich toe. Maaike de Boer, Esther de Haan en Laura Hager scoorden snel achter elkaar drie doelpunten. De stand aan het einde van de derde periode was 8-2.

Beide teams waren erg fysiek in de laatste periode van de wedstrijd. Binnen twintig seconden maakte Wetterwille een doelpunt. Snel daarna maakten ze 8-4, maar de overwinning kwam niet in gevaar. De eindstand van de wedstrijd was 10-6 in het voordeel van DraGor. Coach Folkert de Haan was zeer tevreden over het samenspel. DraGor is in de winning mood,

Doelpuntenmakers: Maaike de Boer 4, Hermien de Boer 3, Johanna Merkus 1, Esther de Haan 1 Laura Hager 1.