Waterpolovrouwen DraGor hebben geen kind aan De Reest

MEPPEL - Na drie weken rust moesten de waterpolodames van DraGor afgelopen weekend aantreden tegen De Reest uit Meppel. Met debuterend coach Dean Damstra vertrokken de dames richting Meppel. Ze behaalden een gemakkelijke overwinning.

Maaike de Boer maakte het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hierdoor kwamen de dames van DraGor in de eerste dertig seconden gelijk op voorsprong. Even hadden de dames van de Reest hier geen antwoord op. DraGor kreeg verschillende kansen, maar kon deze niet benutten. De Reest kwam aan het einde van de eerste periode op gelijke stand. Met 1-1 op het scorebord gingen beide teams de rust in.

Na een flinke oppepper van Dean Damstra begonnen de Drachtsters aan de tweede periode. Hermien de Boer scoorde van afstand de 2-1 voor DraGor. En al snel kon Maaike de Boer hier 3-1 van maken. Er werd goed samengespeeld en Femke Kirkenier keepte een goede wedstrijd. Hierdoor konden de dames de voorsprong van 3-1 vasthouden tot de rust.

De derde periode verliep eigenlijk net als de tweede periode. De Drachtsters zaten goed in het spel. De midvoor van De Reest kon geen kant op dankzij goed verdedigingswerk van Suzanne Eijndhoven. Aafke de Jong en Imke van der Meulen hielden de andere posities achterin goed dicht. Nogmaals kon Hermien de Boer van afstand een geweldig doelpunt maken, waardoor de stand 4-1 in het voordeel van de Drachtsters werd. Ook Maaike de Boer maakte nog een doelpunt. Daardoor ging DraGor met een 5-1 stand de rust in voor de vierde periode.

In de vierde periode wisten de speelsters uit Drachten er nog een tandje bovenop te doen. De Reest daarentegen was uitgeblust en kon hier niet meer tegenop. Binnen anderhalve minuut wist Maaike de Boer drie keer te scoren vanuit de midvoorpositie. Natuurlijk komen deze doelpunten niet zomaar uit de lucht vallen. De voorzetten waren van Amarens Gaikema, Laura Hager en Johanna Merkus. Hierdoor werd de stand 8-1 voor de dames uit Drachten. In de laatste seconden van de wedstrijd wist de Reest toch nog een keer te scoren uit een manmeersituatie. Hierdoor werd de eindstand 8-2 in het voordeel van DraGor. DraGor is met drie punten weer huiswaarts gekeerd.

Doelpuntenmakers: Hermien de Boer 2 en Maaike de Boer 6.

Aankomende vrijdag speelt DraGor weer, dan in Zuidlaren om 20.30 uur.