Waterpoloheren WSG DraGor komen tekort en degraderen

LICHTENVOORDE - De laatste wedstrijd van het seizoen stond afgelopen weekend voor de waterpoloheren van DraGor uit Drachten op het programma. Livo uit Lichtenvoorde was de tegenstander. Bij winst kwam DraGor boven de rode streep te staan, maar die doelstelling werd niet gehaald, waardoor degradatie naar de derde klasse bond een feit is.

De hele wedstrijd ging het gelijk op, aan beide kanten werden opgelegde kansen gemist. Livo had continue de leiding en DraGor liep achter de feiten aan. Pas in de derde en vierde periode van de wedstrijd wist DraGor langszij en over Livo heen te gaan. Deze voorsprong was echter van korte duur, in plaats van de score uit te bouwen naar een comfortabelere voorsprong moest DraGor snel twee tegentreffers incasseren. Hierdoor wist Livo het heft weer in eigen handen te nemen. Dit kwam DraGor niet meer te boven.

Uiteindelijk is er nipt verloren met 10-8. Doelpunten gemaakt door Magchiel Groen (3x), Johan de Haan, Dean Damstra, Mitchell van den Adel, Allard de Vries en Pieter Veenstra.