Waterpoloheren DraGor redden het niet

APELDOORN - Zaterdagavond speelden de waterpoloheren van WSG DraGor uit Drachten tegen Aquapoldro uit Apeldoorn. Een zeer belangrijke wedstrijd voor het lijfsbehoud in de tweede klasse bond.

Wat een memorabele wedstrijd had moeten worden verliep voor de waterpoloheren uit Drachten desastreus. De eerste periode werd afgesloten met een 4-1 achterstand, met als enige lichtpuntje een prachtige midvoordoelpunt van Dean Damstra. De tweede periode gebeurde niet veel, er werd maar eenmaal gescoord: 5-1. In de derde periode liepen de manen uit Apeldoorn verder uit naar een onoverbrugbare stand van 8-3. De rode draad in deze wedstrijd was het missen van honderd procent kansen en de vele man-meers die niet werden benut.

De laatste periode werd afgesloten met een verlies van 11-7, met nog een zeer sterk doelpunt van Coen Bakker. Hierdoor is DraGor is met nog één wedstrijd te gaan, zo goed als zeker gedegradeerd. Gescoord werd er door Magchiel Groen (2), Dean Damstra (2), Mitchell van den Adel (1), Coen Bakker (1) en Foppe de Haan (1). De volgende wedstrijd en laatste van dit seizoen is 1 april uit tegen Livo uit Varsseveld.