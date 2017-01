Waterpoloheren delven onderspit

DRCHTEN - Zaterdag stond de elfde wedstrijd in de Tweede Klasse Bond van heren 1 van WSG DraGor op het programma. De waterpoloheren uit Drachten moesten aantreden tegen VZ&PC uit Vriezenveen en verloren.

In de eerste periode wisten beide teams moeilijk tot scoren te komen. Na een uitsluiting van Dean Damstra wist VZ&PC de 0-1 op het scorebord te zetten. Aanvoerder Mitchell van den Adel schoot even later de gelijkmaker binnen. Vlak daarna wist VZ&PC nog de 1-2 te maken.

De tweede periode veranderde niks op het scorebord. Waar de keeper van VZ&PC een paar keer in actie moest komen, stopte keeper Tim Hoitinga ook meerdere schoten in deze periode. Daarnaast werd er door beide teams een aantal keer over en naast geschoten.

Waar in de eerste twee periodes totaal maar drie keer gescoord werd, werd in periode drie maar liefst 8 keer het net gevonden. Of het vermoeidheid was, of de meestal 'zwakkere' derde periode van DraGor, is niet duidelijk, maar VZ&PC wist maar liefst vier keer op rij te scoren, waardoor de stand 2-6 werd. Allard de Vries kon bij een man-meer situatie iets terug doen en wist op aangeven van Pieter Veenstra de bal binnen te tikken. De periode werd afgesloten door een goed uitgespeelde backhand van Dean Damstra: 4-7.Na de doelpuntrijke derde periode, gebeurde er in de vierde periode opnieuw vrij weinig op het scorebord. In deze laatste periode wist VZ&PC nog eenmaal tot scoren te komen. Eindstand: 4-8.

Doelpuntenmakers: Johan de Haan, Mitchell van den Adel, Allard de Vries en Dean Damstra, allen 1.

Op zaterdag 21 januari mogen de heren van DraGor opnieuw aantreden. Zij spelen dan tegen directe concurrent om lijfsbehoud Oceanus uit Aalsmeer in zwembad de Welle om 20:00 uur.