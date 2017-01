Waterpolodames WSG DraGor winnen in laatste seconden van De Reest

DRACHTEN - Zaterdag stond de eerste wedstrijd na de winterstop voor de waterpolodames van DraGor uit Drachten op het programma. De dames van DraGor traden aan tegen de Reest uit Meppel. Met slechts één wissel op de kant verwachtte DraGor een pittige wedstrijd, maar DraGor won nipt.

De eerste periode veroverde Maaike de Boer direct de bal en begon DraGor sterk in het spel. Door een verdedigende fout aan de kant van DraGor, kreeg de Reest een vijfmeter en ze scoorden. Vervolgens scoorde Johanna Merkus een prachtige goal waardoor de stand weer gelijk opliep. Ook Melissa van den Adel wist uit een man-meer vanaf de paal positie te scoren waardoor de winst weer bij DraGor lag. Hiermee werd de stand op 2-1 gebracht.

In de rust gaf coach Marlies Poelstra instructies goed te focussen op press hele veld, zodat geen enkele man van de Reest aanspeelbaar is. In de tweede periode werden de dames van de Reest wakker en begonnen feller te spelen. DraGor hield de instructies van coach in het achterhoofd en hield de verdediging potdicht. Geen van de teams scoorden tot de laatste seconden van de periode. Door een verdedigende fout van DraGor wist de Reest de gelijkmaker te maken waardoor de stand 2-2 werd.

In de derde periode vroeg DraGor een time-out aan om zoveel mogelijk te profiteren van een man-meer situatie. Door goed pass-werk van Imke van der Meulen en Aafke de Jong schoot Maaike de Boer een vlijmscherp schot achter het hoofd van de keeper, de winst lag wederom bij DraGor. DraGor begon uitgeput te raken. Door een blessure aan de kant van DraGor was er geen mogelijkheid meer om te wisselen. De Reest wist tweemaal te scoren, maar door een scherpe pass van Amarens Gaikema en goed gemikt schot van Maaike de Boer wist ze in het geluidsignaal de stand 4-4 weer gelijk te trekken.

Maaike de Boer startte de laatste periode met een prachtige goal. Zou de winst toch in Drachten blijven? Door vermoeidheid aan de kant van DraGor konden de dames van de Reest toch weer de stand gelijktrekken. Door uitmuntend keepwerk van Femke Kirkenier kon zij de schoten van de Reest tegenhouden en bleef ze het goal schoonhouden.

In de laatste minuut kon door uitzonderlijk verdedigend werk van Suzanne Eijndhoven de bal van de tegenstander worden veroverd, waardoor deze niet kon scoren en en een contra werd versierd. Maaike de Boer wist dat zij nu deze taak moest afmaken, en zonder aarzeling schoot ze keihard tussen de doelpalen naast het hoofd van de keeper. De winst lag weer bij DraGor. De wedstrijd was nog niet voorbij, de Reest had in de laatste seconden nog een vrijebal van buiten de vijfmeter versierd, maar doordat de speelster dreigde was het schot afgekeurd. De dames van DraGor hebben deze belangrijke punten in Drachten kunnen houden en blijven op de zevende plek in de competitie staan. De wedstrijd eindigde met de stand 6-5 in het voordeel van DraGor.

Doelpuntmakers: Johanna Merkus (1x), Melissa van den Adel (1x), Maaike de Boer (4x)