Waterpolodames DraGor verliezen



DRACHTEN - Zaterdagavond werd gestart met de enige wedstrijd die in de Welle te Drachten wordt gespeeld. De waterpolodames van DraGor verloren van Middelsé-Skelp.

In het eerste kwart werd de pressing iets te letterlijk genomen aangezien er drie uitsluitingen waren van Amarens Gaikema, Esther de Haan en Imke van der Meulen. De manmeersituaties werden allemaal verzilverd door de tegenstander, waardoor er een achterstand van 0-5 op het bord kwam. De twee andere doelpunten waren te hoge boogballen voor de keepster Astrid de la Fosse, die daarmee toch een maatje te klein is.

Een manmeersituatie werd door Dragor niet benut in de tweede periode en een minuut later misten de Drachtsters een strafworp, wat de ommekeer had kunnen worden. Het harde werken van Maaike de Boer werd beloond met een doelpunt, waardoor de stand op 1-5 kwam te staan. Een strafworp voor Middelsé-Skelp werd na een overtreding door Johanna Merkus benut. Stand eind tweede kwart 1-6.

In de derde periode werd Amarens Gaikema na tien seconden uit het water gestuurd. Ze maakte haar uitsluiting goed door een mooi doelpunt te maken. De verdediging van Dragor werd steeds sterker, mede door het slimme werk van Hermien de Boer. Suzanne Eijndhoven wist de manmeersituatie te verzilveren door een mooi schot in de linkerhoek van het doel, wat de stand op 3-7 bracht.

De eerste vier minuten van de vierde periode vallen geen doelpunten, waardoor er niet gewisseld wordt. De aanvallen waren nogal statisch en ondanks dat ze zwaar verdedigd wordt vond Maaike de Boer het doel. Een manmeersituatie van de tegenstander werd ook benut, waardoor de eindstand 4-8 werd. Veel schoten op het doel van Middelsé-Skelp waren niet gericht in de hoek, wat een punt van aandacht is voor de dames van Dragor.

Doelpuntenmakers: Maaike de Boer 2x, Amarens Gaikema 1x, Suzanne Eijndhoven 1x