Waterpolodames DraGor verliezen

DRACHTEN - Zaterdag 11 februari mochten de waterpolodames van WSG DraGor uit Drachten voor de tweede keer spelen tegen de Eemsrobben. De eerste wedstrijd die de dames tegen elkaar moesten spelen was een zware pot, er was dus werk aan de winkel. De inspanningen werden niet beloond, want de wedstrijd werd verloren.

De dames van WSG DraGor hadden de opdracht mee gekregen om de bal veel rond te spelen waardoor ze lang bal bezit hielden en in de verdediging full-press te spelen. Helaas wist een speelster van de Eemsrobben door te breken en scoorde het eerste tegen doelpunt. Al snel wisten de Drachtsters terug te komen door een goede aanval neer te zetten en scoorde Maaike de Boer de 1-1. Niet veel later wisten de dames van WSG DraGor weer een goede aanval neer te zetten en kon Maaike de Boer de 2-1 scoren. Met nog maar twee minuten te gaan van de eerste periode werd Maaike de Boer eruit gestuurd.

De tweede periode gingen beide teams vol pit er weer tegen aan. Na een pittig duel om de bal kreeg Johanna Merkus helaas een strafworp tegen. De dame die deze strafworp nam, wist hem goed te benutten en maakte de 2-2. De dames van Eemsrobben hadden de smaak te pakken en maakten de 2-3. Na een uitsluiting van de Eemsrobben vroeg de coach van WSG DraGor een time-out aan, zodat de dames de opstelling konden bespreken. In de laatste twee minuten kreeg WSG DraGor wederom een man meer die ze niet konden benutten. Nog voor de laatste minuut was er weer een strafworp uitgedeeld, dit keer in het voordeel van WSG DraGor. De strafworp werd genomen door Hermien de Boer en wist deze goed te benutten. Einde tweede periode met 3-3 als tussenstand.

De dames van WSG DraGor begonnen goed aan de derde periode. Maaike de Boer wist in de aanval door te breken en maakte de 4-3. Kort daarna kreeg Melissa van den Adel een uitsluiting. Voor dat de man meer werd gespeeld vroeg de coach van Eemsrobben een time-out aan. De man-meer wist Eemsrobben niet te benutten. Na wederom een uitsluiting in nadeel van WSG DraGor wist Eemsrobben terug te komen en maakte 4-4. De dames van Eemsrobben wisten nog in de laatste dertig seconden van de derde periode de 4-5 te maken. Toen het laatste fluitsignaal klonk wist Eemsrobben nog een doelpunt te maken.

Met een achterstand van 4-6 begon WSG DraGor aan de laatste periode in het thuisbad. De dames begonnen moe te worden en daardoor was de focus ook minder. De dames van Eemsrobben deden er nog een tandje bij. Zij scoorden in de eerste minuut de 4-7. Er volgde een uitsluiting en een time-out in het voordeel van WSG DraGor, dit konden de dames de man meer niet benutten. De laatste twee minuten stonden op de klok. Hermien de Boer kreeg een uitsluiting waaruit Eemsrobben een doelpunt maakte. Het stond 4-8 en er is nog één minuut te gaan. WSG DraGor kreeg een man meer, maar kon dit niet benutten. Het laatste doelpunt van de wedstrijd was voor Eemsrobben en zij wonnen de wedstrijd met 4-9.

Doelpuntmakers: Maaike de Boer (3x), Hermien de Boer (1x)